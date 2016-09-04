衛斯布魯克來台 新球季要展現領袖氣質

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NBA奧克拉荷馬雷霆隊球星衛斯布魯克今天來台，他在記者會表示，新球季最大改變就是要展現領袖氣質，帶領球隊打進季後賽。

前雷霆球星杜蘭特（Kevin Durant）轉戰勇士，但雷霆也有補強。衛斯布魯克（Russell Westbrook）表示，今年最大改變就是要當個領袖，要讓新球員知道如何進軍季後賽。

儘管外界關注衛斯布魯克和杜蘭特新球季交手，不過衛斯布魯克說，對他而言，每場球賽都很重要。1050904

(中央社)