黨部主委直選 國民黨組研修小組

國民黨全代會今天通過黨章第26條修正，各縣市黨部主委未來由黨員直選。黨務主管指出，有關直選的辦法、時程，黨中央將在一、兩個月內成立研修小組討論。

黨代表姚江臨等677人提案連署要求黨部主委直選並修正黨章，建議黨章第26條「直轄市、縣市級委員會置主任委員一人，由黨員選舉產生」，現場有黨代表要求現場表決，一度出現僵局。

國民黨副主席詹啟賢承諾，此案不會像過去一樣「算了」，他也承諾黨中央在很快的時間，一、二個月內成立研修小組，並提出把所有配套辦法再交付中常會。

會議主席林政則最後宣布全案照詹啟賢、提案人意見通過，也宣告國民黨未來各縣市黨部主委由黨員直選。

黨代表的提案中說明，該案通過後，1年內實施完畢，參選主委資格另訂之。黨務主管進一步解釋，這只是期望，並沒有訂在條文中，黨部主委直選的時程有待研修小組討論，訂定出黨部主委直選辦法。

對於會中一度出現黨代表要求表決的僵局，黨務人士說，其實只要提案通過，就代表黨章完成修正，也就是主委確定由黨員直選，不需要再經過表決，至於後續如何辦理等，再由研修小組討論。1050904

(中央社)