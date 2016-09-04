林政賢優質先發 犀牛3連勝

職棒義大犀牛新秀投手林政賢今天在新莊先發，對統一7-ELEVEn獅繳出6.1局失1分的好投，助球隊12比3在雙重賽午場獲勝。

21歲的左投林政賢6月生涯初登板以來，這是第4場先發、第2場投滿5局的比賽，共用84球投6.1局，被敲4支安打，送出4次三振，失掉1分。

犀牛隊開賽第1局就打下勝利基礎，7支安打、加上對方守備失誤，攻下7分，獅隊洋投布魯斯（Bruce Billings）投2.2局失9分退場，吞下敗投。

獅隊外野手羅國龍在第8局從林晨樺手中敲出本季第10轟，成為中華職棒本季第20名全壘打雙位數的球員，打破歷年紀錄，過去最多是1996年整季有17人達10轟以上。

獅隊新秀鄭鎧文目前累積21轟，已經打破新人最多全壘打紀錄，但是他今天打破另一項紀錄，他在第4局被林政賢三振，單季被三振106次，打破林智勝2010年單季105次最多三振紀錄。1050904

(中央社)