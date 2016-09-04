林政賢優質先發 犀牛3連勝
職棒義大犀牛新秀投手林政賢今天在新莊先發，對統一7-ELEVEn獅繳出6.1局失1分的好投，助球隊12比3在雙重賽午場獲勝。
21歲的左投林政賢6月生涯初登板以來，這是第4場先發、第2場投滿5局的比賽，共用84球投6.1局，被敲4支安打，送出4次三振，失掉1分。
犀牛隊開賽第1局就打下勝利基礎，7支安打、加上對方守備失誤，攻下7分，獅隊洋投布魯斯（Bruce Billings）投2.2局失9分退場，吞下敗投。
獅隊外野手羅國龍在第8局從林晨樺手中敲出本季第10轟，成為中華職棒本季第20名全壘打雙位數的球員，打破歷年紀錄，過去最多是1996年整季有17人達10轟以上。
獅隊新秀鄭鎧文目前累積21轟，已經打破新人最多全壘打紀錄，但是他今天打破另一項紀錄，他在第4局被林政賢三振，單季被三振106次，打破林智勝2010年單季105次最多三振紀錄。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。