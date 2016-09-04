黨部主委直選 吳敦義：無關黨主席選舉
前副總統吳敦義今天針對縣市黨部主委直選表示，他基本上贊成，但應有完整的配套，且這跟誰要選國民黨黨主席沒有關聯，大家不用這麼敏感。
國民黨今天召開全代會，黨代表姚江臨等677人提案連署要求黨部主委直選並修正黨章，黨代表要求表決，一度出現僵局，不過最後仍經大會通過。縣市黨部主委未來將由黨員直選。
對此，前副總統吳敦義在會後受訪表示，他基本上是贊成的。但吳敦義認為要有些配套。他說，將來主委的資格要入黨多少時間，或許加上些經歷，才能證明他對黨很忠誠，吳敦義說，這很重要，「不然恐會讓別黨派人來競選國民黨的主委」。
吳敦義指出，主任委員要領導縣市黨部，指導鄉鎮區黨部，還要對中央黨部負什麼責任，中間的關係如何？這些都要有一個好的規定，需要一點時間才能提出來。
媒體詢問，主委直選恐讓黨主席洪秀柱被拔掉指派地方黨部主委的權力，外界視為這是國民黨內挺吳敦義黨主席的勝利。
吳敦義表示，不要這麼想，基本上應該有完整的配套，有配套比較合理， 這跟誰選黨主席沒有關聯，不用這麼敏感。1050904
(中央社)
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