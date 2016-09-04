梅克爾難民政策滿一年 地方選舉受考驗

我要評比

德國總理梅克爾的執政黨準備在今天的地方選舉嚐到挫敗，在她開放邊境准許難民流入歐洲聯盟一年後，反移民的民粹派政黨預計取得重大進展。

東北部麥克倫堡-福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）約133萬選民投票改選邦議會。梅克爾（Angela Merkel）的選區施特拉爾松德（Stralsund）位在這個邦。

法新社報導，這次選舉距離梅克爾做出重大決定讓數萬敘利亞和其他移民湧進東歐國家，正好滿一年。儘管她一開始贏得讚賞，然而情況已改變，人們轉為擔心身為歐洲第一大經濟體，德國將如何設法整合去年抵達的百萬人。

此一決定讓她在歐洲越來越孤立，也在國內飽受批評，包括來自她的保守黨友邦。

大力批評梅克爾自由開放難民政策的右翼民粹政黨德國另類選擇黨（AfD），預計在這次選舉獲得強大支持。

民調指出，德國另類選擇黨甚至可能扳倒梅克爾的基督教民主黨（CDU）僅次社會民主黨的第2高得票率。

麥克倫堡-福爾波門邦是德國最貧窮、人口最少的邦，難民和融合議題成為1/3選民的決定因素。

不願具名的退休教師說：「我要投給德國另類選擇黨，主要原因便是尋求庇護者的問題。」

他說：「1百萬難民來到這裡，我們給他們錢，卻沒錢給德東退休人士和德西一樣水平的退休金。」

德國另類選擇黨預計獲得大幅進展，反映梅克爾和其開放門戶的難民政策引發越來越強烈的不滿。

選民3月已在3個邦的選舉大舉支持德國另類選擇黨，而否決梅克爾的基民黨，懲罰了梅克爾。

尋求第4任總理任期的梅克爾昨天回家鄉麥克倫堡-福爾波門邦，出現在選前之夜助選，她提出警告，反對德國另類選擇黨「憂慮」政策及其激烈的反難民立場。1050904

(中央社)