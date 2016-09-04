習近平會見俄羅斯總統普丁

我要評比

新華社報導，中國國家主席習近平在杭州與俄羅斯總統普丁會面時強調，中俄雙方要更加緊密地加強全方位戰略合作，堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益的努力。要積極推動兩國發展戰略對接和「一帶一路」建設同歐亞經濟聯盟建設有效對接，推進基礎設施建設、能源、航空、航太、高新技術等領域務實合作，加強軍事交流和安全合作。

(工商)