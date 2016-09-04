嘜擱問啦！ 陳金鋒引退卻是恰恰應接不暇

陳金鋒引退紀念卡寄出，最近中職各隊球星常被問到陳金鋒引退事。（猿隊提供）

「嘜擱問啦！」桃猿隊「精神領袖」陳金鋒9月18日引退賽進入倒數計時，可是這與中信兄弟彭政閔有何關連？讓他最近被媒體專訪「鋒哥引退」的話題不下10次，還有排隊等待訪問中。

陳金鋒引退日子快到了，近來球迷陸續收到入場券與紀念卡，球迷內心複雜，有人說：「其實我真不想收到，因為這意味著鋒哥要離開的日子越來越近了，感傷的9月！」、也有人表示：「這一天還是來臨了！時間過太快，鋒哥#52，已經征戰棒壇這麼久的歲月。」

陳金鋒引退也讓不同隊的「恰恰」彭政閔不得閒！他的訪問接踵而至，有時候一天要問3、2遍，不過，恰恰開玩笑覺得「很煩」之餘，其實他大都有回答，情義相挺。

恰恰說：「金鋒，恭喜你要退休了，我知道這是你很大的決定，我不會忘記我們在棒球場上一起奮鬥至少30年的點點滴滴，希望接下來你有好的規畫，為台灣棒球培養出很多好手。」

由於訪問彭政閔的單位愈來愈多，不僅彭政閔，其他高國輝、陳鏞基等球員也常遇到，中職聯盟已經錄製球星的專訪影片，未來統一發給需要的媒體單位，不必一再去訪問球員同樣的問題，讓球員應接不暇。

(中時電子報)