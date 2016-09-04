B20晚宴菜單曝光 八方賓客大展宏圖
20國集團工商峰會（B20峰會）昨天晚宴菜單曝光，14道美食中有1道冷菜，9道融合了中西特色的熱菜，菜名包括八方賓客、大展宏圖、緊密合作、眾志成城等，菜名耐人尋味，不乏杭州經典菜。
中國大陸觀察者網報導，中國大陸浙江杭州作為20國集團峰會（G20）舉辦地，具有特色的杭州特色菜，「眾志成城」、「四海歡慶」、「名揚天下」也在3日的B20峰會晚宴菜單中。
其中，「眾志成城」、「四海歡慶」、「名揚天下」分別是杭州筍乾卷、西湖菊花魚、新派叫花雞，這些菜都是經典杭幫菜。
另外，晚宴菜中的「八方賓客」是富貴八小碟、「大展宏圖」是鮮蓮子燉老鴨、「緊密合作」是杏仁大明蝦、「共謀發展」是黑椒澳洲牛柳、「包羅萬象」是鮮鮑菇扒時蔬。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。