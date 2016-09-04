B20晚宴菜單曝光 八方賓客大展宏圖

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20國集團工商峰會（B20峰會）昨天晚宴菜單曝光，14道美食中有1道冷菜，9道融合了中西特色的熱菜，菜名包括八方賓客、大展宏圖、緊密合作、眾志成城等，菜名耐人尋味，不乏杭州經典菜。

中國大陸觀察者網報導，中國大陸浙江杭州作為20國集團峰會（G20）舉辦地，具有特色的杭州特色菜，「眾志成城」、「四海歡慶」、「名揚天下」也在3日的B20峰會晚宴菜單中。

其中，「眾志成城」、「四海歡慶」、「名揚天下」分別是杭州筍乾卷、西湖菊花魚、新派叫花雞，這些菜都是經典杭幫菜。

另外，晚宴菜中的「八方賓客」是富貴八小碟、「大展宏圖」是鮮蓮子燉老鴨、「緊密合作」是杏仁大明蝦、「共謀發展」是黑椒澳洲牛柳、「包羅萬象」是鮮鮑菇扒時蔬。1050904

(中央社)