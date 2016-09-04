秋意漸濃！本周溫度涼爽 周二起全台有雨

時序接近中秋，秋意也漸漸來臨！根據中央氣象局預報，未來一周因受水氣影響，各地天氣皆為陰陰涼涼、落在25~32度之間；周二到周四期間，因水氣漸增，中南部會出現較大、較長的雨勢，北部則為局部短暫陣雨，民眾外出應攜帶雨具。

中央氣象局表示，受到低壓帶影響，中南部水氣較多，明天無論是山區或平地，皆容易出現瞬間大雨的情形，尤其以下午發生的機率最高；氣象預報員李孟軒表示，北部明日天氣和今日類似，皆為多雲到晴的好天氣，至於下周的溫度，「全台幾乎都落在25~33之間」。

李孟軒說，周二到周四期間，由於水氣從巴士海峽向北移動，中南部水氣漸增，不僅原有的瞬間大雨情形依舊，且雨勢會下的更強、更久，民眾外出要特別注意；北部則會出現些許的局部性降雨，但整體雨勢不大，天氣以陰天為主。周五起至周末，因為水氣減少，全台又恢復到和今日一樣的好天氣。

時序漸入秋季，太陽毒辣程度也稍微減弱。李孟軒說，由於下周全台各地的天氣、多為陰天和雨天，故除了北部、東北部在明天會出現「過量級」指數，其餘時間，各地紫外線指數多為「高量級」，但民眾仍應適時做好防曬。他補充，民眾下周外出，除了要攜帶雨具外，因為早、晚有不小幅度的溫差，也要適時添加衣物，避免受寒。

(中時)