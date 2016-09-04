秋意漸濃！本周溫度涼爽 周二起全台有雨
時序接近中秋，秋意也漸漸來臨！根據中央氣象局預報，未來一周因受水氣影響，各地天氣皆為陰陰涼涼、落在25~32度之間；周二到周四期間，因水氣漸增，中南部會出現較大、較長的雨勢，北部則為局部短暫陣雨，民眾外出應攜帶雨具。
中央氣象局表示，受到低壓帶影響，中南部水氣較多，明天無論是山區或平地，皆容易出現瞬間大雨的情形，尤其以下午發生的機率最高；氣象預報員李孟軒表示，北部明日天氣和今日類似，皆為多雲到晴的好天氣，至於下周的溫度，「全台幾乎都落在25~33之間」。
李孟軒說，周二到周四期間，由於水氣從巴士海峽向北移動，中南部水氣漸增，不僅原有的瞬間大雨情形依舊，且雨勢會下的更強、更久，民眾外出要特別注意；北部則會出現些許的局部性降雨，但整體雨勢不大，天氣以陰天為主。周五起至周末，因為水氣減少，全台又恢復到和今日一樣的好天氣。
時序漸入秋季，太陽毒辣程度也稍微減弱。李孟軒說，由於下周全台各地的天氣、多為陰天和雨天，故除了北部、東北部在明天會出現「過量級」指數，其餘時間，各地紫外線指數多為「高量級」，但民眾仍應適時做好防曬。他補充，民眾下周外出，除了要攜帶雨具外，因為早、晚有不小幅度的溫差，也要適時添加衣物，避免受寒。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。