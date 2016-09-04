陳漢典PO《康熙》相隔9月團圓照 網友喊催淚
由小S、蔡康永主持12年的談話節目《康熙來了》，搭檔最佳綠葉陳漢典，經常製造出許多笑料，可惜節目於去年底吹熄燈號，讓許多觀眾相當不捨，而離節目播畢也過了9個月，陳漢典日前PO出3人與節目製作人合體的照片，令死忠粉絲直喊好懷念。
陳漢典2日在臉書分享和小S、蔡康永、節目製作人詹仁雄、王偉忠的合影，感性寫下：「九個月之後的大團圓」，其中一張從背景看得出應是小S新節目《姊姊好餓》的錄影現場，而另一張5人勾肩搭背地一字排開，感覺得到現場和樂融融的氣氛。
網友見到合照，紛喊「好懷念這世紀組合」、「可以不要這麼催淚嗎」、「好感人」，並猜測是大家合體上《姊姊好餓》嗎，引發高度期待。
(中時電子報)
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