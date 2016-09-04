黨部主委直選 洪秀柱：擬配套後推動

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，將對縣市黨部主委直選提案成立專案小組，研擬周全配套後盡速推動；但改革非一蹴可幾，民進黨地方黨部主委直選，有無偏差，可做為國民黨參考。

國民黨第19次全國代表大會第4次會議今天在陽明山中山樓舉行，這是國民黨成為在野黨後首次全代會。

洪秀柱在閉幕典禮致詞時說，國民黨今日局面，比2000年首度失去政權還要艱苦百倍，但不管民進黨如何趕盡殺絕，國民黨絕不會被消滅，因為邪不勝正，因為正義無罪，因為歷史必有公正的裁判。

對於通過地方黨部主委直選提案，洪秀柱說，任何方案，只要能夠擴大參與、扎根基層、強化改革，她都樂觀其成，大力支持。事實上，這會使國民黨走向更開放、更民主。

洪秀柱表示，她上任以來，對黨部主委採取在地用人、用在地人的原則，希望藉此強化中央和地方的連結，讓國民黨組織更能落地生根。

她說，為廣納人才新血，同時降低未來黨產被清算、鬥爭的衝擊，也致力將黨的組織朝向扁平化、年輕化與志工化，以利未來國民黨能與地方密切結合，並且發揮募款的功能，強化基層黨員參與黨務一直是國民黨追求的目標。

洪秀柱指出，會針對落實黨員直選主委提案內容，成立專案小組，研擬周全配套，例如直選出的主委資格、任期、對黨員及中央的權利義務、黨務經費等，等研擬妥善後，會盡速推動。

她認為，任何改革都非一蹴可幾，許多黨員也曾指出黨員直選主委的利弊得失，尤其民進黨的地方黨部主委也是由黨員直選，但是有無偏差與缺失，社會的觀感、評價如何？不言可喻，也可做為國民黨的參考。

洪秀柱說，對國民黨同志很有信心，身為國民黨主席，更有責任把直選制度設計完善，以免黨在廢墟中重建且正厲行改革之際，結果未蒙其利先受其害。就像過去某些地方初選，因為競選激烈，導致地方訴願紛爭，反而可能造成黨內衝突與混亂。

洪秀柱說，改革之路要勇往直前，但也不宜貿然躁進，只要方向正確，一定可以逐步達陣，切莫因為腳步快慢，造成分歧與疑慮。

她指出，黨主席與許多選任幹部都有任期，但制度建立是長久的，為讓黨體質更強健、更有號召力，一定可以建立可長可久、可信賴的制度。不是為任何個人，而是為了黨的未來。

洪秀柱說，國民黨遭遇的挫敗，很多原因不是在對手的強大，而是敗於內部私心、怯懦與不合，國民黨振衰起敝的關鍵不在對手墮落或強悍，而在國民黨抉擇與表現。1050904

(中央社)