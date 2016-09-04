對流雲系發展旺盛 11縣市大雨豪雨特報

中央氣象局今天下午4時15分發布11縣市大雨及豪雨特報。

氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，屏東縣、高雄市、台南市及嘉義縣市有局部大雨或豪雨發生；台中至雲林、南投及台東地區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪處慎防積水，用路行車注意交通安全。

大雨特報縣市為：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、澎湖縣。

豪雨特報縣市為：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

氣象局並針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時15分止。1050904

(中央社)