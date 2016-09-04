西螺廣福宮老大媽武財神回鑾 場面盛大

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西螺廣福宮老大媽、武財神赴中國大陸謁祖，今天回鑾，百尊千里眼、順風耳的神將及哨角隊、陣頭在西螺大橋迎駕，場面盛大。

廣福宮指出，老大媽及武財神（趙公明）分別前往大陸福建湄洲祖廟、四川九老洞謁祖，適巧都選在今天回鑾。

廣福宮董事長林勝雄表示，為迎媽祖、接財神，廣福宮向友宮及台灣媽祖會宮廟借調100尊千里眼、順風耳的神將，配合100支哨角隊，盛大迎駕。

廣福宮發源於清朝順治元年（1644年），主祀天上聖母，又稱開基大媽或老大媽，是台灣歷史悠久的媽祖廟之一。

老大媽及武財神回鑾，廣福宮下午出動百尊千里眼、順風耳的神將、百支哨角隊、50隊陣頭及上千名信眾，在西螺大橋盛大迎駕，接著繞境西螺街區，預計晚間8時回宮安座。1050904

(中央社)