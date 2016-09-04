高球5女子賽 蔡佩穎並列第8
台灣高球女將蔡佩穎今天在日巡賽高球5女子賽末輪打出6鳥、4柏忌的70桿，最終以3輪總計211桿並列第8名；末輪打出71桿的劉依貞則以總計214桿並列17名。
女子高球日巡賽（JLPGA）總獎金6000萬日幣（約新台幣1827萬元）的高球5女子賽（Golf 5 Ladies Tournament），當地時間2日起在日本的北海道進行3回合共54洞的賽事。
蔡佩穎前兩輪分別打出69桿、72桿，末輪她抓下6隻小鳥，吞下4個柏忌，打出低於標準桿2桿的70桿，最終以3輪總計低於標準桿5桿的211桿成績並列第8名。
劉依貞前兩輪陸續打出71桿、72桿，今天她抓下2隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿1桿的71桿，最後以3輪總計低於標準桿2桿的214桿成績並列17名。
日本女將穴井詩（Lala Anai）前兩輪分別打出66桿、69桿，末輪她抓下6隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，最終以3輪總計低於標準桿14桿的202桿成績奪冠。1050904
(中央社)
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