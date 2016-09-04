花甲蜘蛛盜行竊 警調閱千組監視器逮人
67歲梁姓男子日前攀牆入侵台中一棟大樓的3樓辦公室，竊取新台幣18多萬元，警方調閱近千組監視器，循線將他逮捕，訊後依法移送偵辦。
台中市警察局第一警分局表示，日前接獲某大樓報案，指稱3樓辦公室遭人入侵，有財物損失，警方到場勘查，竊嫌未留下任何證據，加上大樓未裝設監視系統，案情陷入膠著。
警方調閱近千組監視器，透過犯案機車的車號循線找到了67歲梁姓男子涉有重嫌。
梁男一開始否認犯案，聲稱年紀已大，無法攀牆越窗，一定是警方找錯人了；直到警方攤出所有證據，梁男才坦承犯案，指稱因弟弟住院，需要他支付醫療費用，不得已才行竊。
警方訊後，將梁男依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。1050904
(中央社)
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