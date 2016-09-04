柯文哲貼影片 籲遠雄8日前改善大巨蛋

台北市長柯文哲今天在臉書上傳一支「向市民報告大巨蛋：綜合篇」影片，內容剪輯過去影片內容，強調大巨蛋公安問題，再度公開呼籲遠雄8日前完成改善，否則就解約。

北市府在6月8日對遠雄下達最後通牒，要求9月8日前需改善大巨蛋公安，否則就解約。

柯文哲下午在臉書發佈影片表示，一個蓋到一半的大巨蛋，龐大的量體，加上公安問題及不合理的條約，造成今天處理上的困難。大巨蛋是一個累積兩任市長所造成的一個複雜問題，他希望大巨蛋是安全的公共建築物，也希望台灣社會仍有公平正義存在。

柯文哲說，一年多來北市府不斷要求遠雄依約改善，同時市府也提出公安解決方案，監察院認為遠雄未按圖施工會有安全疑慮，高等行政法院也認為北市府停工合法，因此北市府呼籲遠雄，一定要在9月8日前完成改善作為，否則將終止契約，不論結果如何，對台北都會是一個重新的開始。

片中都發局長林洲民說，大巨蛋在地下室240公尺的距離中，只有兩座逃生梯，全區17座逃生梯不見了，影城、商場、旅館及辦公室的融合，再加上連通的地下室，大巨蛋園區的公共安全堪憂。當大巨蛋重新啟動時，希望能同時達到公共利益、都市開發與商業成功。

環保局副局長蔡玲儀則說，遠雄在大巨蛋施工過程中已經造成松菸園區的煙囪傾斜、歷史建物的龜裂跟沉陷，違反環評的承諾，還有其他例如空氣污染及噪音等稽查，一共告發175次，大巨蛋工程對環境確實造成影響，遠雄也沒有認真的回應環評委員的要求。

副市長鄧家基在影片中指出，由於遠雄未按圖施工，加上工程期程重大逾期，屬於重大違約，以BOT合約精神，可以終止合約。一旦終止契約時，市政府一定會盡全力，用最快速度有效率的方式把它解決，呼籲市民支持安全的大巨蛋。1050904

(中央社)