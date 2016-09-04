日台交流峰會登場 日代表挺台參與ICAO

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日台交流高峰會4日在和歌山市登場，中華民國駐日代表謝長廷（台上致辭者）率駐日官員出席。日方代表歡迎台灣有意義參與國際民航組織（ICAO）等國際組織。中央社記者楊明珠和歌山市攝 105年9月4日

日台交流高峰會今天在和歌山市登場，中華民國駐日代表謝長廷率駐日官員出席。日方代表歡迎台灣有意義參與國際民航組織（ICAO）等國際組織。

除了謝長廷等人，台灣方面還有台北市、新竹縣、台南市、桃園市等共47名代表參加。日本全國日台友好議員協議會派約130名代表出席。全場共約400人，場面熱絡。

會中，日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄發表「和歌山宣言」，內容表示：「日本與台灣的交流有密切連帶感，為加強這連帶感，全國日台友好議員協議會，要進一步推動地方自治體與台灣各都市的合作，鑑於台日人員往來一年將達600萭人次，為期航空安全萬無一失，本會支持並歡迎台灣有意義的參加或貢獻國際民航組織等國際組織。」1050904

(中央社)