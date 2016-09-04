NBA》韋斯布魯克訪台 「曾沒想過打NBA」

韋斯布魯克強調自己下個球季將會扮演更多領袖的角色。(黃及人攝)

雷霆當家球星韋斯布魯克4日首次造訪台灣，先在台北W飯店跟媒體見面，他一開頭就說：「第1次來到台灣的感覺很棒，讓我感到很興奮，也很期待可跟這裡的球迷見面與互動，這個暑假我過得很充實，也替下個球季提前做好準備。」

韋斯布魯克這次是因「Jordan Brand」宣傳喬丹31代球鞋而來，回想他第1雙喬丹鞋，他不禁自爆1段小故事，「我的第1雙喬丹鞋是喬丹9代，還是我媽媽去排5小時才買到的，先說好，不是我不去排，而是當時我必須要上課！」

出席記者會前，韋斯布魯克還特地先去自主訓練，可見他早已備戰新球季，他最期待的就是下季開幕戰出戰七六人的比賽，因為可跟隊友開心打球，「我想雷霆本季最大變化，就是我必須扮演更多領袖角色。」巧妙躲避杜蘭特話題的他說。

「其實我每次上場，都努力讓自己放鬆一點，賽前也會聽各式各樣的音樂放鬆，在球賽中就別想太多，」韋斯布魯克說，「我只想做自己而已，開心打球就好，努力跟我的隊友在下個球季追求總冠軍。」

韋斯布魯克回憶自己從7歲開始打球，真正認真開始打是在10到14歲期間，可是高中時期的他，從來沒把打NBA當成夢想，而是單純只想拿到獎學金，念間好一點的大學，「我直到大二，才開始感覺自己有機會挑戰NBA。」

想給台灣年輕選手什麼建議呢？韋斯布魯克表示，假如想要打好球，就要一直不停追求進步，且找到足夠的熱情支持前進，千萬不要放棄，「以我而言，我的雙親與弟弟一直是支持我前進的動力，他們也持續鼓勵著我。」

(中時電子報)