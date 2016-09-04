中市表揚全場聚焦 3兄弟2鑽石婚1金婚羨煞人
台中市大雅區秀山里張姓3兄弟，與另一半相愛「長長久久」，大哥、大嫂及二弟、二弟媳分別同年出生，有緣結褵傳為佳話，3對夫妻獲區公所鑽石、金婚紀念表揚，鶼鰈情深羨煞許多在場人士。
大雅區公所見證「真愛無悔、終生相隨」的愛情，分別表揚52對金婚、15對鑽石婚，67對模範夫妻連袂出席，區長李順彬表示，家庭是社會安定的基石，圓滿的感情更是家庭溫馨的靈魂。
81歲的大哥張萬枝、張陳雪娥，兩人結縭61年，是秀山里結婚年齡最長久的一對夫妻，張萬枝透過「張乞食獎學金基金會」，數十年來嘉惠學子無數，如今兒孫滿堂、三代親情相處融洽。
79歲二弟張萬成、二弟媳張莊玉菊及大哥、大嫂，2對兄弟結婚已滿60年獲鑽石婚表揚，巧的是兄弟倆分別與妻子都是同年生，有緣牽手走一輩子傳為佳話；69歲三弟張萬欽、三弟媳張陳清環則是金婚，現場洋溢著一片溫馨氛圍。
(中時)
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