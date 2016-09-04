遶窯100圈就熟了 老人控窯憶兒趣

華山基金會老人小心翼翼的把土塊一個一個往上疊，深怕不小心功虧一簣。（陳淑娥攝）

華山基金會老人控窯憶兒趣，開心的用溼土裹雞蛋，準備放入土窯裡。（陳淑娥攝）

華山基金會老人把番薯、芋頭排骨一層一層往窯裡擺，然後再放上較脆弱的全雞及雞蛋。（陳淑娥攝）

阿公阿嬤控窯憶兒趣！華山基金會后里天使站首次舉辦控窯活動，20幾位老人重溫兒時舊夢，開心的用溼土裹雞蛋、分享「遶窯100圈食物就熟了」的趣事，許多長者頻頻點頭說：「我也有這樣過！」同樣的兒時經驗，勾起他們天真無邪的田間回憶。

華山基金會表示，王阿嬤因長皮蛇身體狀況走下坡，她常說：「自己一個人在家時間過得慢，出來走一走天就黑了，日子卡好過！」千附馨光愛心社特別邀請老人家一起來控窯。

阿公阿嬤細心的把雞蛋裹上厚厚的溼泥土，先把番薯、芋頭排骨一層一層往窯裡擺，然後再放上較脆弱的全雞及雞蛋，架式十足；志工杜金連說，一層食物要覆蓋一層土塊，這樣才容易熟透，封窯後就大功告成了。

70歲阿公張琴德回憶說，小時候最喜歡控窯了，一大群小孩幫忙找土塊，一個一個往上疊，有時一不小心倒了，功虧一簣得再從來；封窯時大哥哥大姊姊們還叫這群小蘿蔔頭遶窯100圈後，裏頭的食物就熟了；這段趣事引起現場長者哈哈大笑，直說：「我也有這樣過！」

(中時)