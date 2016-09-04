菲民答那峨島發生規模6強震 嚇壞居民

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菲律賓當局表示，南部島嶼民答那峨（Mindanao）今天發生強震，嚇壞當地居民。

法新社報導，民防辦公室說，民答那峨島發生規模6.0強震，目前未立即傳出災情或人員傷亡。

美國地質調查所（USGS）說，地震規模為5.9。

民答那峨島部分地區居民僅感受到輕微搖晃，較靠近震央處則感受到較劇烈搖晃，人們擔心住家可能倒塌，紛紛逃至室外。這起地震震央位於馬尼拉以南約850公里。

電台廣播員葛蘭迪（Richard Grande）說，「開始搖晃時，我人在房間裡，地震持續了近1分鐘。我感到有點暈眩，所以趕緊跑到外頭」；葛蘭迪住在震央附近的三藩鎮（San Francisco Town）。

菲律賓地處構造板塊碰撞的太平洋「火環帶」（Ring of Fire）上。（譯者：中央社劉文瑜）1050904

(中央社)