遠雄：北市府整遠雄 無所不用其極

遠雄大巨蛋發言人楊舜欽今天表示，遠雄巨蛋13處變更正在申請，被拿來當作要脅至今，不要說環保局開罰175次，整個台北市政府無所不用其極，在遂行市長柯文哲的政治目的而已。

楊舜欽說，為了整遠雄連環保局長都曾親自帶6個人來工地，一個早上3個小時抓了3隻孓孓開罰，這些偉大的行政作為，市民知道嗎？

他強調，大巨蛋處理上的困難，不在於市長說的量體，條約和公安。巨蛋量體依照法規建蔽率容積率，不僅符合還超越既定標準。條約合不合理不會是柯文哲說的算，是雙方議約12次而有的結果，公安說穿就是市府找3個日本人背書，弄了違法的7項基準，拿來威脅遠雄的手段而已。

他認為，按照契約片面解約不是市府說了算，工期不能依協商展延，目前已交付仲裁，工程更沒有重大瑕疵。當然提出片面終止契約是市府的權利，遠雄自然也會依照契約內容進行司法救濟。

他表示，片面終止對台北市政府而言，絕對都是新的開始，只是賠上的是市民沈重的代價，對於遠雄來說新的開始沒有期待，因為這是曠日廢時的訴訟和行政救濟。

他批評，不是一天到晚講公平正義就是公平正義，正義不是辱罵企業、威脅勒索契約夥伴，這是民粹凌駕專業，幾次的協商，遠雄不是不願退而是退無可退，與這樣的市政府打交道，過程反覆企業完全無法信任。把國家重大建設當作個人的政治工具，面對這種市府根本不值也做不到，犧牲遠雄巨蛋上萬員工和家庭的權益。1050904

(中央社)