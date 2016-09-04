討黨產黨部主委直選 洪秀柱內憂外患
中國國民黨成為在野後首次全代會，對外遭逢黨產條例通過可能的清算，對內有削弱黨主席人事權的地方黨部主委直選提案，面對排山倒海的壓力，國民黨主席洪秀柱內憂外患。
打著改革大旗，洪秀柱今年3月獲得過半票數，當選黨主席；這5個多月來，洪秀柱走得並不輕鬆，屢遭質疑「令不出黨中央」，黨中央與黨團的磨合也被作文章。
不僅如此，「黨中央不要敷衍」，全代會上由27名中常委共同提案，獲超過600名黨代表連署的地方黨部主委直選提案步步進逼，洪秀柱面臨權力遭弱化的壓力。
過去國民黨地方黨部主委都由黨中央指派，黨主席握有絕對的人事任命權，地方黨部主委直選過關，為改革跨出一大步。
雖然洪秀柱肯定改革，但也不諱言，任何改革都非一蹴可幾，民進黨的地方黨部主委也是由黨員直選，但是有無偏差與缺失，社會的觀感、評價如何？不言可喻，可做為國民黨參考。
此外，對洪秀柱而言，最棘手的莫過於政黨及其附隨組織不當取得財產條例的通過，國民黨財產遭凍結，無法處分，無異是「抄家滅族」的法案，也難怪洪秀柱在全代會上重批民進黨清算鬥爭國民黨黨產，「實是台灣民主的恥辱」。
國民黨行管會曾估算，黨產現金流量不足，1年有新台幣8億元缺口，為厲行節約措施，國民黨暫停發放已退休人員月退休金與18%利息補貼，並撙節發放現職人員的各種獎金與福利，現職與退休黨工人心惶惶。
不過，要釋憲討公道，國民黨也苦於無法跨過38席立委的聲請門檻，只能迂迴前進，先針對聲請釋憲門檻釋憲，再請大法官允許國民黨以35席立委針對黨產條例釋憲。能不能化危機為轉機，考驗洪秀柱智慧。
「真誠反省，勇於改革」是國民黨成為在野後，首次全代會的主題，國民黨正面臨內外交迫、危急存亡的關鍵時刻，在洪秀柱的帶領下，唯有團結對外，讓全民對國民黨重拾信心，才能浴火重生。1050904
(中央社)
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