竹市路平政策有感 民眾讚：真的平很多
新竹市政府今天表示，去年至今年，竹市路平改善總面積已達90萬平方公尺，讓不少市民大讚「竹市的路真的越來越平了」。
市長林智堅表示，路平是市民最關心的議題，從去年至今年，路平改善總面積達90萬平方公尺，包括景觀大道、東大路一段、中山路及光復路等92條主要道路，皆完成刨鋪改善。
林智堅表示，為落實路平，市府從預算、修法，再到全民監督「三箭齊發」，將「道路養護預算費」自昔日的新台幣8300萬元，一舉提高至2.3億，民國104、105年共動支4.6億，改善總長度達6萬8388公尺、總面積90萬1292公尺。
市府工務處強調，為改善人孔蓋造成道路凹凸不平問題，刨鋪改善後的路面，除汙水人孔蓋及救災用消防栓外，其餘人孔蓋皆埋入地下，「路面看不到人孔蓋，道路更平整」。
每天接送孩子上下學的張太太說，過往騎著機車，坐在後座的兒子總嫌棄車子「震個不停」，如今道路鋪平了，讓後座的兒子直呼「好平穩」，自己騎起來也感到特別順暢。
工務處也說，市府修訂「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」、成立道路管線協調中心，強調「聯合施工」，避免同一條道路「鋪了又挖、挖了又鋪，並啟動「路平主題網」（http://pipe.hccg.gov.tw）號召全民監督，即時通報，維持道路的平整舒適。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。