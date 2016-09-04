竹市路平政策有感 民眾讚：真的平很多

我要評比

新竹市政府今天表示，去年至今年，竹市路平改善總面積已達90萬平方公尺，讓不少市民大讚「竹市的路真的越來越平了」。

市長林智堅表示，路平是市民最關心的議題，從去年至今年，路平改善總面積達90萬平方公尺，包括景觀大道、東大路一段、中山路及光復路等92條主要道路，皆完成刨鋪改善。

林智堅表示，為落實路平，市府從預算、修法，再到全民監督「三箭齊發」，將「道路養護預算費」自昔日的新台幣8300萬元，一舉提高至2.3億，民國104、105年共動支4.6億，改善總長度達6萬8388公尺、總面積90萬1292公尺。

市府工務處強調，為改善人孔蓋造成道路凹凸不平問題，刨鋪改善後的路面，除汙水人孔蓋及救災用消防栓外，其餘人孔蓋皆埋入地下，「路面看不到人孔蓋，道路更平整」。

每天接送孩子上下學的張太太說，過往騎著機車，坐在後座的兒子總嫌棄車子「震個不停」，如今道路鋪平了，讓後座的兒子直呼「好平穩」，自己騎起來也感到特別順暢。

工務處也說，市府修訂「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」、成立道路管線協調中心，強調「聯合施工」，避免同一條道路「鋪了又挖、挖了又鋪，並啟動「路平主題網」（http://pipe.hccg.gov.tw）號召全民監督，即時通報，維持道路的平整舒適。1050904

(中央社)