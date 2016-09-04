海洋問題 陸要日在雙方領袖會談少批評
關於日本首相安倍晉三與中國大陸國家主席習近平擬藉4日至5日在杭州召開20集團（G20）峰會之際舉行領袖會談一事，中方就海洋問題表示不允許對大陸「過度批評」，要求日方收斂。
共同社報導，中方同時要求在G20峰會上不特意提及南海問題。多名熟悉日中關係的人士3日透露了上述消息。
這也體現了中國大陸為防止南海問題成為主要議題而變得極為敏感。日方反駁稱一貫立場不會改變。
關於領袖會談，日方建議4日舉行，但中方提出5日。日本政府相關人士分析指出中方「為了先看安倍在G20上的言行」，會談或將於5日舉行。
會談上安倍將提出在南海貫徹「法治」，並要求中國大陸在持續派出公務船的釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島，中國大陸稱釣魚島）問題上保持克制。
另一方面，安倍將儘量克制對中方的批評，為了儘早啟用避免東海偶發性衝突的日中防務部門間「海上聯絡機制」等，更傾向於取得具體成果。
安倍將於6日離開中國大陸前往寮國出席東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會。在此情形下或在該會議中高調提出海洋問題。
據相關人士表示，中方在與日方就領袖會談進行事先協調時，表示在預定的30分鐘左右的時間內「不同意將一半以上時間用於南海和尖閣問題。也希望不要說出全部過錯都歸咎中國這種話」。
關於G20峰會，中方稱「全球經濟是主要議題。南海問題已在當事國之間進行對話，『法治』是絕對真理這一說法行不通」，是對日本表示強烈不滿。1050904
(中央社)
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