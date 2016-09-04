微調投球動作 林政賢好投屠獅

義大林政賢先發6.1局失1分奪生涯第2勝。(資料照，范揚光攝)

本月將滿22歲的義大犀牛左投林政賢，4日先發出戰統一獅，先發6.1局，僅被擊出4支安打，失1分，在打線大力幫忙下，義大以12比3輕取獅隊，林政賢奪下本季第2勝，並獲選為單場MVP。

林政賢8月17日先發出戰中信兄弟，以5局無責失表現拿到生涯首勝和單場MVP，雖然上一戰再對兄弟只投3局就挨2轟吞敗，但此戰再繳出生涯最佳表現，收下第2勝。他提到，自己此戰狀況比上一場更好，球都能控到自己想要的位置。

此戰賽前，林政賢針對上一場投球動作做修正，「上一場後手有點跟不上，所以這場在抬腳時，有儘量把節奏放慢。」今天登板前他也有感覺整體動作很順暢，才繳出如此表現。

林政賢投完6局只被敲出3支安打，沒有失分，而隊友在首局就灌進7分，6局打完已拉開12比0領先，林政賢透露：「原本教練跟我說投完6局就好，但6局完總教練問我還想不想投，我跟他說再讓我投1局試試看。」

第7局林政賢續投，並在製造1出局一、二壘有人的局面後退場，接替的林晨樺隨後也因高飛犧牲打送回林政賢留下的跑者。合計林政賢主投6.1局失1分，用了84球，這已是林政賢生涯最長投球局數，他提到：「賽前教練團就有跟我說，不要管用球數，就盡自己的本分投。」

(中時電子報)