美國最強女泳將 4年後還有新目標
里約奧運勇奪4金1銀的美國女子游泳好手雷德基（Katie Ledecky），是美國奧運史上最成功的女泳將，她一舉包辦200、400、800公尺自由式金牌，更是奧運史上暌違48年再有選手能有此精彩表現，年僅19歲的她，選擇繼續史丹佛大學的學業，而不轉職業，面對4年後的東京奧運，她不以里約的成績自傲。
雷德基目前是女子400、800、1500公尺自由式的世界紀錄保持人，其中400、800公尺新紀錄就是在里約刷新，轉播當時她游的速度遠遠超越自己保持的舊紀錄線，讓人感到驚訝，而擅長長距離的她，希望能再有突破，接下來還希望加強100公尺自由式的實力，甚至要挑戰400公尺混合式，儘管她尚未確立4年後參賽項目，但她野心十足。
選擇不轉戰職業的雷德基，希望能繼續為母校參賽，她推掉據傳高達500萬美元的代言與贊助合約，但她不以為意，她認為大學生活非常重要，「無論是對我身為運動員，或是身為人，大學生活都很重要。」她強調，留在大學能幫助她提升無論是游泳實力或課業。
雷德基在里約留下不可思議的表現，回到美國後也獲得許多不可思議的機會，她先是獲得參加美國老牌搖滾歌手史普林斯汀（Bruce Springsteen）演唱會的機會，隨後又擔任MLB國民隊的開球嘉賓，當她開球時，上季國聯MVP哈波還幫她拿著沉重的4金1銀奧運獎牌。
雷德基的父親從小送女兒去練習游泳，車上放的就是史普林斯汀的歌曲，讓雷德基從小就成了歌迷，這還是她第一次到現場聽演唱會，「我的iPod裡有超過400首史普林斯汀的歌曲，但因為訓練時間的緣故，總是沒有機會參加演唱會，奧運結束後終於有機會。」
(中時電子報)
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