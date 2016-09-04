泫雅來台蹦C奶熱舞 當眾告白愛納豆
韓國小野馬泫雅4日在台北國際會議中心舉辦首場海外個人見面會，她穿著超緊身白色小可愛，搭配黑色迷你裙，豐滿Ｃ奶在舞動間呼之欲出。她拿出招牌性感熱舞〈ROLL DEEP〉開場，Ｍ字開腿、彎腰倒奶招數盡出，讓台下粉絲歡聲尖叫。
她表示很久沒來台灣，擔心台灣粉絲忘了她。不過她一時緊張，口誤說出：「當初知道要在中國辦見面會，很期待。」在翻譯幫腔下，才小聲改口補充：「在台灣。」她謙稱自己說話無趣，需要主持人為見面會助陣，因此找來納豆幫忙。她笑說自己平常最喜歡吃納豆，納豆聞言心花怒放，立刻送上自己的簽名照和鳳梨酥討泫雅歡心。
(中時)
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