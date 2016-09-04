教宗方濟各宣布　封德蕾莎修女為聖人

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter's square）主持封聖彌撒，宣布冊封德蕾莎修女（Mother Teresa）為聖人。

英國廣播公司（BBC）報導，教宗方濟各以拉丁文說：「我們宣布冊封受祝福的加爾各答的德蕾莎為聖人，我們將她列入聖人之列，整體天主教會將尊她為聖人。」

估計有超過10萬名朝聖者出席，向這位曾在印度加爾各達貧民窟助貧的嬌小修女致敬。

德蕾莎19年前在加爾各答過世，她在加爾各答為垂死病人和窮苦的人奉獻近40年，在世時即有「貧民窟中的聖人」（Saint of the Gutters）之稱，也曾獲諾貝爾和平獎肯定。

德蕾莎修女留下來的精神，和方濟各致力讓教會為窮人服務的理念不謀而合。1050904

(中央社)