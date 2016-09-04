赴日滑雪漲價遊興不減 北海道最熱門

才剛感受到秋意，今年日本滑雪行程卻已超熱門，品保協會日前公布今年秋冬合理團費，漲幅約新台幣2000元，業者說，日本東北、北海道都相當熱門。

今年想到日本滑雪手腳可要快，品保協會日前公布今年秋冬合理團費，由於日幣匯率大漲，連帶導致秋冬日本團費比去年同期漲了2000元左右，北海道豪華團最貴團費高達8萬多元。

不過，儘管團費年年漲，台灣人對滑雪熱情仍不減，雄獅旅遊總經理游國珍表示，2008年開始台灣滑雪市場平均每年成長2成，去年成長幅度更高達4成，其中又以親子族群成長幅度最多，鄰近東京的輕井澤是親子滑雪度假的首選。

游國珍分析，台灣人常去的雪場有90%都在日本，像是北海道、關東和北陸，而因應國人對滑雪需求大增，今年東北仙台也成為熱門雪場。

他舉例，今年滑雪團在9月1日開賣，首日就吸引千人報名，其中東北山形藏王滑雪場、長野白馬GREENPLAZA渡假村最為熱門，候補多達上百人，另外，也有不少人規劃在耶誕節到北海道夕張及新潟苗場滑雪。

旅遊業者說，今年滑雪團平均價格落在3萬8000元到5萬5000元，9月到11月是報名高峰期，今年想要赴日本享受滑雪樂趣要及早規劃。1050904

(中央社)