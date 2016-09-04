曾文鼎愛情長跑16年 修成正果

演藝圈近來傳出喜訊，體育圈也有球員報喜。「大房東」曾文鼎今天和愛情長跑16年的女友舉行婚宴，曾文鼎表示，成家後也能讓他更專注在球場。

昔日中華隊當家中鋒曾文鼎今年6月被列入中華隊培訓名單，但他因5月底進行右膝半月板關節鏡手術，最後傷退錯過瓊斯盃，利用暑假養傷、調整狀況。

曾文鼎與妻子從高中就開始交往，經過多年愛情長跑，今天中午在台北君悅酒店宴客，眾多球員到場、星光雲集。

新球季曾文鼎繼續為中國大陸CBA的上海大鯊魚效力，他表示，定下來之後心情也會更穩定，預計今年球季結束才有時間度蜜月，而生小孩的計劃則順其自然。1050904

(中央社)