中華抗日爭冠 下勾張喜凱扮奇兵
亞洲青棒錦標賽冠軍戰晚間在台中登場，中華隊將與日本隊爭奪金盃，確定派出下勾投手張喜凱先發，日本則推出預賽封鎖中華打線的今井達也應戰。
張喜凱本屆亞青賽至今共投2局，面對8人次沒有被擊出任何安打，僅因隊友守備失誤，失1分非自責，此役銜命抗日，將冠軍留在台灣。
預賽曾先發對上日本的翁瑋均，主投5局僅失2分，今天也將待命登板。他評析，日本打者對於偏高的球掌握非常好，棒子又很黏，但大家都是18歲，實力差不多，就是努力投出好球。
預賽時中華對日本，雖擊出7支安打，但攻勢無法串聯，得分一路掛零。此役再度對陣，打擊教練田家銘說：「今井達也的滑球，真的是極品，不過球速不像情蒐那麼快，有提醒球員們鎖定速球攻擊，積極出棒打出好球。」
(中時電子報)
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