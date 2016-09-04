G20開幕 習：世界基尼係數已超過危險標準
杭州G20峰會在今天(4日)開幕，大陸領導人習近平致辭時特別提到全球收入分配的問題，指世界基尼係數已超過危險標準。
習近平今天下午在G20開幕儀式發表談話，表示據相關統計，現在世界基尼係數已經達到0.7左右，超過了公認的0.6「危險線」，引起高度關注。為此，這屆會議將「發展」置於議程的突出位置，將共同製定落實2030年可持續發展議程行動計劃。
會議預計通過支持非洲和最不發達國家工業化、提高能源可及性、發展普惠金融、鼓勵青年創業等方式，減少全球發展不平等和不平衡，使各國人民共享世界經濟增長成果。
基尼係數（Gini coefficient）是判斷年收入分配公平程度的指標，比例數值在0與1之間，數值越高代表收入分配越不平均。就聯合國開發計劃署等組織的規定：低於0.2表示指數等級極低、0.2-0.29表示指數等級低、0.3-0.39表示指數等級中、0.4-0.59表示指數等級高、0.6以上表示指數等級極高。
(中時電子報)
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