星爸曬女兒成長照 曝「要孩子為了什麼」逼哭網友
25歲大陸女星鄭爽有對相當疼愛她的父母，自出道以來遇到許多負面消息，父母總是第一時間跳出來反擊酸民，先前鄭爽疑似和男友胡彥斌分手時，被指壓力大爆瘦、精神不穩，萌生退出演藝圈念頭，父親鄭成華也是率先出面護著女兒，雖然可見家人感情深厚，不過難免被網友認為有些過度保護，而在近日鄭成華似乎對子女管教方式有感而發，在微博寫下近200字心情體悟。
鄭成華在微博以「要孩子是為了什麼？」為題，寫下心聲與網友分享，他表示過去總是聽到有人認為生孩子，不外乎就是為了傳宗接代，或者養兒防老，但他坦言近日聽到了一個改變他的動人回答，「為了參與一個生命的成長。參與，意味著付出與欣賞。不求孩子完美，不用替我爭臉，更不用幫我養老。只要這個生命健康存在，在這個美麗的世界上走一遭，讓我們有機會與他們同行一段。」
聽見這段回答後，鄭成華告誡自己必須「換個方式去愛孩子」，認為只要孩子能夠健康、快樂就夠了，一番話感動不少網友，紛紛留言替鄭爽能擁有這樣的好父親開心，而鄭爽在不久後，也在個人微博回應父親的愛，「從小到大都是爸爸媽媽在保護著我，長大了應該做的第一件事，就是保護最愛我的你們。」
(中時電子報)
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