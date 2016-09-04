澎湖一支釣 釣起罕見土托魚

「一支釣」岸際潮間帶釣魚，澎湖一名釣友陳凱翔，在馬公內海的岸際，破天荒的釣到一尾土托魚，在釣界還是相當罕見的記錄，同時，土托魚洄游到內海覓食，也是首見。

喜歡海釣的陳凱翔，平日只要有潮汐，有時駕船出海、有如以徒步下海方式到岸際潮間帶的港區進行海釣，一般所釣的大都是玳瑁石斑、青嘴、龍尖、黃花、石老（邵氏寒鯛）或是鸚鵡科等魚獲。

今天清晨，陳凱翔前往馬公西衛潮間帶海釣時，由於咬勁兇狠，人魚折騰一番後，還以為是大尾的石斑魚，沒想到竟然在馬公內灣海域，用3號線釣起一尾罕見的土托魚，喜出望外。

由於土托魚是屬於冬季洄游魚群，每年在冬至至農曆春節前是洄游與產季，但陳凱翔今天卻意外在馬公內灣的潮間帶海域釣到土托魚，除了是首見外，也可預見土托魚汛可能提前南下洄游至內海覓食。1050904

(中央社)