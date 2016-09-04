容克：反對未啟動脫歐程序便與英進行貿易談判

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香港信報報導：正在杭州出席G20峰會的歐盟委員會主席容克重申，反對未啟動脫歐程序，便與英國進行貿易談判。

容克強調，英國脫歐，必須與其他市場，包括歐盟重新舉行談判。他表明，當成員國仍是歐盟成員時，不應該討論自由貿易協議。

根據歐盟規定，英國必須啟動脫歐程序，倫敦才可以與布魯塞爾舉行正式談判。

(工商)