歐盟官員：中國解決產能過剩至為重要

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香港信報報導，歐盟執委會主席賈克表示，中國設計一套機制來解決工業產能過剩問題至為重要，稱歐洲鋼鐵業近幾年來損失眾多就業機會的情形令人難以接受。

賈克在杭州舉行的G20峰會的一場記者會上表示，若英國打算取得歐盟共同市場准入資格，需要尊重歐盟市場的規定。

他補充稱，國家當局不能只給某些企業稅賦優惠，而不給別的企業。

(工商)