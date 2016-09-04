LG：積極投資發展機械人技術

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香港信報報導，韓國LG電子表示，將積極投資於發展機械人技術，以求在先進的人工智能方面開拓業務。

該公司稱，將透過旗下的家電分支，準備涉足機械人領域，期望日後推出的產品，可與家電產品如雪櫃、洗衣機及冷氣機等，緊密連繫。

但該公司未有透露計劃的投資額，及何時將推出有關產品。僅表示，目前正透過綜合自駕技術與人工智能，研究不同選項。

(工商)