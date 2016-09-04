歐巴馬：不希望放大中美人員在機場爭執事件
香港信報報導，到杭州出席二十國集團（G20）峰會的美國總統歐巴馬表示，不希望放大昨（3）日中美人員在杭州機場爭執的事件。他表示，在到訪不同國家時也曾出現兩地人員有衝突的情況，並指，對於媒體的採訪，白宮一向秉持本身的價值及理念。
包括路透等多家外國媒體報道，歐巴馬昨日抵達杭州機場時，白宮人員與中方交涉採訪安排時，被中方人員喝斥，指「這是我們的國家，這是我們的機場」。另外，中美領導人在西湖國賓館會談，中方拒絕白宮保安人員事前到場打點，雙方幾乎大打出手。中方又兩次突然改變採訪安排，限制美國記者的人數。
(工商)
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