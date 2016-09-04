澳洲總理：致力與英國達自由貿易協定

路透報導，澳洲總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）表示，在英國退出歐盟後，澳洲和英國都非常堅定地要提前達成自由貿易協定。

正在杭州出席G20峰會的特恩布爾表示，英國首相文翠珊和他都非常堅定地要提前達成自由貿易協議，如此一來當英國退出歐盟時，澳洲和英國之間就已經有非常開放的市場。

(工商)