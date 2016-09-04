軍中情人開球 方季惟直呼：很開心

桃猿的阿迷趴4日邀請軍中情人方季惟開球。(猿隊提供)

桃猿隊本周的「阿迷趴」最後一場今(4)日邀請「永遠的軍中情人」方季惟蒞臨開球，再現很球迷的「軍中情人」、「學生情人」、「夢中情」的風華！方季惟開球後直呼：很開心！

方季惟以清新、健康的玉女歌手踏進樂壇，唱出多首知名的美妙歌曲，在華語流行樂壇佔有一定地位，並且連續在1991年至1994年蟬聯「軍中情人」。

4日方季惟來到全猿主場再現「軍中情人」的絕代風華，並帶來招牌歌曲「想你想到夢裡頭」，勾起全場球迷的過往回憶，再度完成「榮耀軍人」的使命！

她對於自己第1次的職棒場上開球，她笑說：「很開心！投球有到位，10號隊友也很熱情。」方季惟做到總教練洪一中的交待：「開球要注意延伸，不要往地上丟。」

(中時電子報)