英美領袖會面 歐巴馬：續維持「非常特別合作關係」

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香港信報報導，英國首相梅伊趁出席杭州G20峰會前，與美國總統歐巴馬會面，是梅伊出任首相後，英美首腦第一次會面。梅伊表示，英國不會舉行第二次脫歐公投，將會脫離歐盟，但會繼續與美國保持積極的貿易關係，以及各方面的合作。

歐巴馬表示，即使英國脫歐，兩國將繼續維持「非常特別的合作關係」，永不會懲罰英國。他表示，已向梅伊承諾會與英國就往後脫歐的會議作緊密諮詢，以確保雙方貿易及商務關係不會出現負面影響。

梅伊又表示，即使近期經濟數據顯示英國脫歐的衝擊不會如想像中嚴重，但英國將要承受脫歐的苦果。

(工商)