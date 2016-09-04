容克談蘋果稅收案：沒有針對美國

香港信報報導，歐盟委員會主席容克在G20新聞中心召開記者會，他談起日前蘋果被要求向愛爾蘭政府補交130億歐元稅款問題，稱這一處罰結果決定是基於事實和法律所作出的，沒有針對美國，只是歐盟明確規定，國家政府機構不能對某一個企業提供政策優惠。

記者會上，奧地利記者在提問時說，蘋果稅收案受到了美方強烈批評。除了蘋果，另外一家美國企業星巴克也備受關注。不久前，奧地利經濟部長提到，星巴克在奧地利繳納的稅比起當地賣香腸的小店繳納的稅還要少。

對此，容克表示，蘋果案是由歐盟委員會作決策的。2014年歐盟啟動調查，結果發現，愛爾蘭對美國蘋果公司提供了特殊優惠政策，根據歐盟相關規定，這是非法的。蘋果在當地繳納的稅明顯低於在美國的稅款。容克稱，這一處罰結果決定是基於事實和法律所作出的，沒有針對美國。

(工商)