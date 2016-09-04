首創現場錄取 台南就博會釋職缺

我要評比

台南市政府今天在台糖嘉年華購物中心舉辦今年第3場大型徵才活動，釋出6870個職缺，初步媒合率約60%，首創的「現場錄取」職缺則錄取36人，還有人同時被兩家廠商錄取。

台南市長賴清德出席活動開幕式時表示，這次共有92家廠商提供6870個工作機會；其中不乏高薪的職缺，超過30k薪資的職缺有4591個。希望資方能給予勞工妥適的勞動條件，唯有資方照顧勞工、提供好的就業環境，勞工才能為資方盡心盡力。

賴清德表示，為了增加就業機會，市府團隊除了開發新的工業區，也活化舊的工業區，並積極招商；近6年來已創造近新台幣1兆元投資資金，帶來1萬多個工作機會。

他說，在中央政府及總統蔡英文的支持下，「5大創新研發計畫」中的首項重點「沙崙創新綠能科技園區」，將設立在台南高鐵車站專區；結合周邊「中研院南部院區」、以及定位為綠色智慧展覽館的「大台南會展中心」，台南將成為南部綠能產業重鎮。未來將帶動相關企業進駐，創造更多就業機會。1050904

(中央社)