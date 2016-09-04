杜塞道夫台灣之舞 深獲好評

兩年一度在德國杜塞道夫舉辦的國際舞蹈博覽會（Internationale Tanzmesse NRW）8月31日登場，中華民國文化部委託國家表演藝術中心國家兩廳院設立台灣舞蹈展示單位，推廣台灣舞團。

同時，經文化部推薦，大會遴選出何曉玫「MEIMAGE舞團(Meimage Dance)」、蔡博丞「丞舞製作團隊(B.DANCE)」及劉彥成「在劇場 (In Theatre)」等3個優秀表演團隊前往公開演出，展現台灣當代舞蹈實力。

國家兩廳院於8月31日至9月3日期間於會場設立攤位，現場提供2016「舞之台灣」舞蹈影音合輯及舞團簡介目錄並做專業解說，推廣台灣舞團。

今年已是從2008年起台灣連續第5屆參與，透過持續性推廣，已累積相當知名度並媒合若干台灣舞蹈團隊國際演出機會。

今年到台灣攤位詢問的國際舞蹈藝術家、策展人、劇院管理人等專業人士絡繹不絕，透過兩廳院人員耐心且專業地解說，另外，3個參與演出的團隊也都親臨現場，盡可能向參觀者行銷自己的舞團，充分發揮推廣台灣當代舞蹈團體及文化軟實力效果。

另外，展會期間由表演團隊現場演出，是向國際友人介紹台灣當代舞實力最直接且最有效的方式。今年代表台灣的演出團隊分別是9月1日「MEIMAGE舞團」演出「假裝（Camouflage）」、9月2日「丞舞製作團隊」演出「想法與記憶(Hugin/Munin)」及9月3日「在劇場」演出「再見吧！兔子（Tschuess!! Bunny）」等，精彩的演出，廣受觀眾好評。

觀眾一方面驚艷台灣舞者創新的表演方式，另一方面對於台灣當代舞蹈水準也有更深一層的認識。

杜塞道夫國際舞蹈博覽會創立於1994年，每2年於8月底至9月初在杜塞道夫舉辦為期4天的活動。每年吸引來自歐洲、美洲、亞洲及非洲等超過50個國家以及約1600名專業人士參與，是目前全世界規模最大的現代舞蹈博覽會。

博覽會內容包含表演、公開成果發表、展覽、講座等活動。博覽會副藝術總監克里斯提安．瓦帝表示，今年約50場表演，40場公開成果發表，加上講座及大會特別節目，100多場活動，為讓與會者在4天3夜的行程有最豐富的收穫，每天節目都安排至深夜11時，盛況空前。1050904

(中央社)