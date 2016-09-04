安倍出席G20峰會 欲提出東海南海問題

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共同社報導，日本首相安倍晉三今天抵達杭州出席20國集團（G20）峰會，這也是安倍此次中國大陸、寮國之行的第一站。他出發前在羽田機場表示欲提出東海南海問題。

出發前，安倍在羽田機場就在寮國召開的東亞峰會向媒體表示：「遵守法律和尊重航行自由極其重要，將明確闡述日本政府在東海、南海問題上的立場。」

安倍解釋稱：「正因為存在很多課題，才想要進行充分討論，面向未來發展關係。」他並就G20峰會表示：「希望主導討論以促使全球經濟重回成長軌道。」

安倍將在杭州停留至6日。5日與主持G20峰會的中國大陸國家主席習近平的會談正在協調中。如果會談得以舉行，安倍想把中國大陸在東海、南海加強海洋活動的問題作為議題，安倍還準備再次呼籲儘早啟動防止偶發性衝突的日中防衛部門間「海上聯絡機制」。

安倍將在6日前往寮國，7日除東南亞國家協會（ASEAN）領袖會議、東協與中日韓領導人會議等外，還將出席東亞峰會。安倍還計畫與南韓總統朴槿惠舉行個別會談，並於8日回國。1050904

(中央社)