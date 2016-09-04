安倍出席G20峰會 欲提出東海南海問題
共同社報導，日本首相安倍晉三今天抵達杭州出席20國集團（G20）峰會，這也是安倍此次中國大陸、寮國之行的第一站。他出發前在羽田機場表示欲提出東海南海問題。
出發前，安倍在羽田機場就在寮國召開的東亞峰會向媒體表示：「遵守法律和尊重航行自由極其重要，將明確闡述日本政府在東海、南海問題上的立場。」
安倍解釋稱：「正因為存在很多課題，才想要進行充分討論，面向未來發展關係。」他並就G20峰會表示：「希望主導討論以促使全球經濟重回成長軌道。」
安倍將在杭州停留至6日。5日與主持G20峰會的中國大陸國家主席習近平的會談正在協調中。如果會談得以舉行，安倍想把中國大陸在東海、南海加強海洋活動的問題作為議題，安倍還準備再次呼籲儘早啟動防止偶發性衝突的日中防衛部門間「海上聯絡機制」。
安倍將在6日前往寮國，7日除東南亞國家協會（ASEAN）領袖會議、東協與中日韓領導人會議等外，還將出席東亞峰會。安倍還計畫與南韓總統朴槿惠舉行個別會談，並於8日回國。1050904
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。