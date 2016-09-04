轎車路邊停整天不對勁 驚見男子車內燒炭亡
高雄市大社區4日下午驚傳男子在車內燒炭自殺！和平路一段1家工廠員工今天上午及下午都發現路邊停了同部墨綠色轎車，下午感覺不對勁而趨前探視，發現有1名男子趴在駕駛座方向盤上，一動也不動，立即報警，警方破窗，發現男子已氣絕身亡，副駕駛座有鐵盤及燒過的木炭，研判是燒炭自殺，查出死者是住楠梓的56歲車主邱姓男子。
邱男的兒子接獲警方通知趕來，他說，父母離婚，父親獨居在楠梓，為何想不開？他也不知道。
警方下午2點接獲民眾報案，指和平路一段有人在車內燒炭自殺，趕到現場，發現男子倒臥在駕駛座上，現場副駕駛座有木炭及火盆，汽車發動中，經通知消防隊破窗，男子已死亡，已通知鑑識組採證，現場死者身上無他殺痕跡。
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