安倍傳明與習近平會談 聚焦兩國緊急聯絡機制

日本首相安倍晉三已抵達杭州出席二十國集團（G20）峰會。日本新聞網引述消息稱，預料安倍將於明（5）日與大陸國家主席習近平會談，兩國政府正進行最後磋商。

報導指，兩人將會確認一系列改善兩國關係，推進兩國合作的措施和新政策，當中最受關注的是，確認在近期啟動兩國海空緊急聯絡機制。預料安倍將敦促中國政府，不要頻繁地派遣公務船進入釣魚台，以減少兩國在有關海域的緊張局勢。

此外，安倍亦將尋求與美國總統歐巴馬及韓國總統朴槿惠舉行會談。

安倍將在周二(6日)離開杭州飛往寮國，出席東協國家領導人會議。

(工商)