中國將提高補貼門檻推動新能源汽車市場化
香港信報報導，中國財政部經濟建設司副司長宋秋玲表示，財政補貼政策對中國新能源汽車業的市場培育和發展壯大發揮重要作用，未來將逐步提高補貼的技術門檻，堵住騙補漏洞，探索產業的市場化發展長效機制。
宋秋玲昨（3）日表示，中央財政將創新政策思路，探索建立新能源汽車市場化的長效機制。消費補貼的政策初衷是培育初級市場，但長期執行容易使企業患上政策依賴症，缺乏技術研發和產品升級的動力和壓力，行業容易出現低水平的盲目重複擴張。她透露，未來中央財政將突出機制創新，建立可持續的市場扶持政策。
她稱，下一步將繼續完善補貼政策，建立遴選機制和淘汰機制。在保持今年總體穩定的前提下，不斷提高補貼的技術門檻，使技術先進、市場認可度高的產品獲得補貼，推動企業加快技術創新。
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。