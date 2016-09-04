中國將提高補貼門檻推動新能源汽車市場化

香港信報報導，中國財政部經濟建設司副司長宋秋玲表示，財政補貼政策對中國新能源汽車業的市場培育和發展壯大發揮重要作用，未來將逐步提高補貼的技術門檻，堵住騙補漏洞，探索產業的市場化發展長效機制。

宋秋玲昨（3）日表示，中央財政將創新政策思路，探索建立新能源汽車市場化的長效機制。消費補貼的政策初衷是培育初級市場，但長期執行容易使企業患上政策依賴症，缺乏技術研發和產品升級的動力和壓力，行業容易出現低水平的盲目重複擴張。她透露，未來中央財政將突出機制創新，建立可持續的市場扶持政策。

她稱，下一步將繼續完善補貼政策，建立遴選機制和淘汰機制。在保持今年總體穩定的前提下，不斷提高補貼的技術門檻，使技術先進、市場認可度高的產品獲得補貼，推動企業加快技術創新。

(工商)