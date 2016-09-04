蘇澳男子海邊抓魚失蹤 警消搜尋中

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警方在現場發現失蹤男子衣物。（王亭云翻攝）

海巡、消防與警方都在搜尋中。（王亭云翻攝）

海巡、消防與警方都在搜尋中。（王亭云翻攝）

目前現場風浪。（王亭云翻攝）

宜蘭縣蘇澳鎮一名43歲吳姓男子，今中午帶著與前妻生的兒子，去蘇澳鎮頂寮生態公園海邊抓魚，直到現在還未歸，7歲兒子返家跟媽媽說，爸爸下海抓魚許久未上岸。

其母趕緊報警，警方到場後，發現失蹤男子的衣服、拖鞋及車輛，目前海巡、消防與警方都在搜尋中。

(中時)